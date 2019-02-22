РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 фев. Первый детский хоккейный турнир на кубок ХК «Авангард», который открыли в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», продлится до 24 февраля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В церемонии открытия приняли участие президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский, заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков и олимпийский чемпион по хоккею Юрий Ляпкин.

«Чем больше мальчишки играют в хоккей, тем больше пользы они получают. Не только игроки, но и те, кто сидят на трибунах – родители, бабашки, дедушки и одноклассники. Я хочу поблагодарить хоккейный клуб «Авангард» за организацию этого турнира, посвященного Дню защитника Отечества, который продлится до 24 февраля», – сказал Юрий Ляпкин.

Он добавил, что такие традиции должны поддерживаться, что это очень важно для города и ребят, которые хотят играть в хоккей.

В турнире принимают участие шесть команд 2007 года рождения: «Авангард», «Олимпиец» (Балашиха), «Кристалл» (Электросталь), «Красная Звезда» (Санкт-Петербург), «Динамо» и «Снежные Барсы» (Москва). Победитель турнира определится по итогам кругового соревнования, где соперники по разу сыграют друг с другом. Вход на все матчи свободный.

«Спорт важен, а хоккей – это для сильных, мужественных и ярких людей. В преддверии Дня защитника Отечества желаем вам удачи. Пусть победит сильнейший», – сказал Объедков.

В первый день турнира «Олимпиец» сыграл с «Авангардом», «Кристалл» с «Красной Звездой», «Снежные Барсы».

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата КХЛ 2018/2019 в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина был заключен договор на один год.