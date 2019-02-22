РИАМО - 22 фев. За 2018 год Центральная пригородная пассажирская компания закупила 20 электропоездов ЭП2Д, подвижной состав для Московских центральных диаметров, отремонтировала пять пассажирских платформ и провела другие работы, в 2019 году компания продолжит реализовывать стратегию ответственного перевозчика, сообщается на сайте ЦППК.

В рамках стратегии ЦППК обеспечивает качество всех услуг в процессе пассажирских перевозок: от этапа оформления проездного документа до поддержания высокого уровня технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

«В 2018 году компания закупила 20 электропоездов ЭП2Д. Новые составы заменили старые пригородные поезда на ряде направлений. Весь новый подвижной состав АО «Центральная ППК» оснащен системой микроклимата, видеонаблюдением, комфортными сиденьями и креплениями для велосипедов. Кроме этого в подвижном составе АО «Центральная ППК» созданы все условия для проезда маломобильных пассажиров», – говорится в сообщении.

ЦППК также закупила подвижной состав для МЦД. Победитель проведенных открытых конкурсов – ОАО «Тверской вагоностроительный завод» – поставит ЦППК 39 электропоездов «Иволга» для организации движения на первых двух диаметрах Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск.

«В рамках реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла» были отремонтированы пять пассажирских платформ: «Водники» – платформа №1 и №2; «Хлебниково» – платформа №1 и №2; «Новодачная» – платформа №2», – добавляется в сообщении.

На станциях «Москва-Сортировочная», «Матвеевская», «Ожигово», «Бекасово-1», «Очаково-1», «Бирюлево-товарная» и «Бирюлево-пассажирская» выполнен капитальный ремонт платформ, и уложена тактильная плитка. Компания также провела текущий ремонт платформ на станциях «Дмитров», «Ивантеевка-2», «88», «Вельяминово», «Семхоз», «Воронок». В 2018 году завершена модернизация шести пассажирских платформ на четырех станциях и остановочных пунктах («Чкаловская»; «Виноградово»; «Трикотажная»; «Валентиновка»), установлены 139 навесов на 95 платформах.

«В 2018 году компания завершила модернизацию системы продаж и запустила опцию оформления проездных документов в официальном мобильном приложении. Также для удобства пассажиров компания обновила интерфейс билетных автоматов на всех станциях. Теперь он стал более интуитивным и удобным», – добавляется в сообщении.

В 2018 году компания открыла туристско-информационный центр на площади Ярославского вокзала. Здесь можно получить полную информацию о туристических поездках в города Подмосковья и соседних областей, до которых можно добраться на электропоездах.

В 2019 году ЦППК продолжит реализовывать стратегию ответственного перевозчика. Основные направления работы связаны с обновлением подвижного состава, разработкой сервисов для пассажиров и повышением уровня контроля состояния электропоездов.