РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В усадьбе «Ивановское» подмосковного Подольска 23 и 24 марта пройдет двухдневный фестиваль практической психологии «PRO МОСТ-2019», на нем все желающие смогут сыграть в постапокалиптическую ролевую игру «Бункер», сообщается в группе «Психологический центр «Юность», Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ролевая игра «Бункер» будет проводиться в рамках фестиваля практической психологии «PRO МОСТ-2019» 23 марта в усадьбе «Ивановское» на улице Парковая, 1, начало в 11:30. Игрокам предложат ситуацию постапокалипсиса, когда после ядерной войны осталось несколько счастливчиков, оказавшихся в бункере. Покинуть его совершенно невозможно – на поверхности все уничтожено, а уровень радиации гораздо выше допустимого. Ролевая игра рассчитана на 12 участников в возрасте от 18 до 99 лет», – говорится в сообщении.

В игре будут использовать строгие модели поведения. Ведущими мероприятия выступили Екатерина Легконогих и Евгения Хабарова. Запись на игру по телефонам:8(916)054-00-30, 8(915)167-32-12 (WhatsАpp), и по электронной почте: ekhabarova@gmail.com. Группа мероприятия в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/bunker_2019.