РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске в пятницу вечером фура не смогла проехать по скользкой дороге на улице Володи Дубинина в микрорайоне Шепчинки и стала буксовать, в результате образовалась пробка, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В Подольске на съезде с Кутузовской эстакады на улицу Володи Дубинина из-за скользкой дороги стала буксовать фура, объезд ее сильно затруднен, дорожное полотно сужено из-за снега», - сообщил свидетель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18:00 на данном промежутке автодороги движение затруднено, автомобили движутся со скоростью около семи километров в час.