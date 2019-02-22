РИАМО – 22 фев. В Воскресенском районе уделяется особое внимание работе внутридомового газового оборудования, в 2018 году специалисты службы проверили почти 8 тысяч квартир, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Обеспечением безопасной эксплуатации газового оборудования занимается аттестованная газовая служба управляющей компании «МУП «Управление домами». Она входит в число 358 специализированных организаций, внесенных в реестр Госжилинспекции. В прошедшем году специалисты службы проверили около 8 тысяч квартир на предмет эксплуатации в них газовых плит и нагревательных приборов, выписали более 1,5 тысяч предписаний на устранение незначительных нарушений», – отмечается в сообщении.

Газовое оборудование необходимо обновлять по завершении срока, установленного изготовителем.

С начала 2019 года проверено уже более 300 квартир. На этой неделе в соответствии с графиком проверялись квартиры по улицам Октябрьской, Железнодорожной и Пионерской в центральной части Воскресенска.

«График проведения техобслуживания внутриквартирного газового оборудования публикуется на официальном сайте МУП «Управление домами», где с ним всегда можно ознакомиться», – заключается в материале.