РИАМО – 22 фев. Минтруд России предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года, сообщает Газета.ru.

Эти данные следуют из текста пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Пенсии необходимо проиндексировать с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России, который по итогам за 2018 год составил 102,0 процента. В расчет брались данные о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей)», – уточняется в сообщении.

В документе предложили с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,0%.

Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному Собранию. В нем лидер государства обратил внимание на то, что многие пенсионеры сегодня не получают доплат из-за разных обстоятельств.

Путин отметил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, который устанавливается ежегодно.