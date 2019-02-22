РИАМО - 22 фев. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов прокомментировал итоги рейтинга лучших российских регионов по качеству жизни за прошлый год, он отметил, что добиться лидерства в топе Москве удалось за счет многолетней и упорной работы по улучшению городской среды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Столица признана лучшим российским городом по качеству жизни. Ежегодный топ составило рейтинговое агентство «РИА «Рейтинг». Второе и третье места, как и в прошлом году, за собой удерживают Санкт-Петербург и Московская область.

«В Москве за счет многолетней и упорной работы по улучшению городской среды удалось создать действительно привлекательные условия для жизни и ведения бизнеса. Доказательством этого служат результаты рейтинга, оценивающего ключевые показатели современного качества жизни», – отметил Ефимов.

По его словам, рост качества жизни в столице подтверждают результаты социально-экономического развития Москвы за 2018 год. Столица нарастила объемы производства во всех отраслях. Кроме того, увеличился розничный и оптовый товарооборот, на 11% вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей Москвы.

Уровень безработицы по-прежнему остается одним из самых низких в стране, а реальные зарплаты горожан повысились. Развитию малого и среднего бизнеса способствует удобная патентная система. Темп регистрации новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве вдвое выше, чем в среднем по России.

Также в столице комфортная городская среда. В числе наиболее масштабных инфраструктурных проектов – запуск Малого центрального кольца, развитие метрополитена за пределами МКАД и дорожное строительство. Москва – не только социально-экономический, научно-образовательный и транспортно-логистический центр России, но и центр притяжения российских и иностранных инвестиций, которые способствуют улучшению качества жизни в городе.

«На долю столицы приходится порядка 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал (без учета добычи полезных ископаемых) и половина прямых иностранных инвестиций в Россию. По нашим оценкам, в 2018 году объем инвестиций в основной капитал Москвы достигнет рекордной отметки и превысит 2 триллиона рублей», – дополнил Ефимов.

Он уточни, что итоги инвестиций в основной капитал в Москве за 2018 год будут подведены в марте 2019 года.

При ранжировании российских регионов специалисты рейтингового агентства принимали во внимание такие показатели, как уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, а также здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.