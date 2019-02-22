РИАМО – 22 фев. Площадь здания Национального космического центра, которое планируется построить на западе столицы, составит 250 тысяч квадратных метров, здесь создадут ситуационный центр «Роскосмоса», сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. В частности, глава государства поручил государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Путин подчеркнул, что центр должен обеспечить проведение исследований и подготовку кадров космической отрасли.

«Наши архитекторы предлагают разные варианты. Они похожи на ракету. Один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса – отметил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин на презентации комплексного плана создания Национального космического центра (НКЦ) и развития московской площадки Центра имени Хруничева.

Рогозин пояснил, что уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра.

«Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ «Роскосмоса» и будет построено в районе улицы Мясищева», – уточнил Рогозин.

Он заверил, что небоскреб в районе улицы Мясищева в Филях будет размещен таким образом, чтобы не перекрывать вид жителям уже стоящих рядом жилых домов.

«Мы объявляем конкурс на лучший проект», – анонсировал Рогозин.

Уже известно, что Национальный космический центр будет занимать 9,9 гектара, к нему будет прилегать территория Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, при этом ГКНПЦ освободит 88,9 гектаров.

«На площади в 2,1 гектара разместится образовательный комплекс. Кроме того, в программу реновации правительства Москвы будут вовлечены расположенные рядом жилые дома, в которых проживают, в том числе, и работники Центра имени Хруничева», – подчеркивается в сообщении.

Все работы намерены завершить в 2024 году.