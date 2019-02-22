РИАМО - 22 фев. В пятницу вечером в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 107 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Днем в пятницу количество задержанных и отмененных рейсов было 42.

В аэропорту «Внуково» задерживаются 11 рейсов. В «Домодедове» шесть рейсов задержали, еще 12 отменили. В «Шереметьеве» задержаны 78 рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В связи с непогодой в аэропорту «Шереметьево» компания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание рейсов в пятницу, отменено и задержано порядка 100 рейсов

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за штормового ветра и метели в пятницу. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду.