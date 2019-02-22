РИАМО – 22 фев. Российская компания «Инкоро» стала резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва», оно получило особый статус и локализует производство медицинских изделий, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

На данный момент компания «Инкоро» занимается разработкой и производством медицинских изделий для урологии. Планируются разработки в использовании саморассасывающихся биоматериалов для данного направления.

«Особая экономическая зона сегодня объединяет целый ряд фармпроизводителей: 21 компания стала участниками биофармацевтического кластера. На территориях Москвы производится целый спектр жизненно важных медицинских препаратов и изделий. На фармпредприятиях столицы заняты 15,3 тысячи человек. В 2018 году было произведено лекарственных препаратов на более чем 15 миллиардов рублей», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Согласно бизнес-плану, компания ООО «Инкоро» запустит новое производство медицинских изделий к 2022 году.

«Будет создано 40 рабочих мест. Предприятие планирует реализовывать продукцию на территории Российской Федерации и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», – уточняется в материале.