РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске победители и финалисты конкурсов профессионального мастерства среди педагогов провели открытые уроки в школе №11 Подольска и поделились своими наработками, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Победители и финалисты конкурсов профессионального мастерства среди педагогов провели открытые уроки 21 февраля в школе №11 Подольска. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Наставничество 2.0». Все участники мероприятия отметили активность и высокий уровень мотивации учащихся и высоко оценили педагогическое мастерство учителей. Информационно-методический центр благодарит педагогический коллектив и директора школы №11 Ольгу Щербакову за высокий уровень организации и проведения мероприятия», – говорится в сообщении.

Среди тех, кто поделился с молодыми учителями своим опытом, навыками и методикой преподавания, победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года Подмосковья-2019» учитель физики гимназии №4 Роман Пронин. Темой его открытого урока стала «Работа и мощность электрического тока» на уровне восьмого класса.

Победитель муниципального этапа конкурса на поощрение лучших учителей Московской области в 2018 году учитель английского языка гимназии имени Подольских курсантов Ольга Феофанова продемонстрировала вариант урока в четвертом классе на тему «Еда».

Финалист регионального этапа конкурса на поощрение лучших учителей Московской области в 2018 году учитель русского языка и литературы лицея №23 Наталья Серова познакомила коллег с вариантом проведения урока литературы в седьмом классе на тему «Максим Горький».

Также перед аудиторией выступили победитель муниципальных состязаний лучших учителей-предметников учитель биологии гимназии имени Подольских курсантов Ольга Федина и лауреат муниципального этапа конкурса «Педагог года Подмосковья-2019» учитель начальных классов гимназии №7 Ульяна Полякова.