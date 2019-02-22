РИАМО - 22 фев. В столичном аэропорту «Щереметьево» приостановили оформление собаки, которая должна была отправиться во Францию в сопровождении ветеринарного свидетельства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: отсутствует наименование должности ветеринарного врача, выдавшего ветеринарное свидетельство; отсутствует ветеринарно-сопроводительный документ в электронной форме в системе ФГИС «Меркурий»; ветеринарное свидетельство не соответствует форме государственного образца», - говорится в сообщении.

Погрузка животного на борт воздушного судна была запрещена.