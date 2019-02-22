РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Сотрудники Госавтоинспекции Подольска подарили водителям сувениры и памятки ко Дню защитника Отечества, также они напомнили, что в праздник водители должны быть трезвыми либо пользоваться такси, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В преддверии 23 февраля сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Подольск поздравили автолюбителей с Днем защитника Отечества. В ходе праздничного рейда водителям вручали тематические сувениры и памятки по безаварийному вождению. Госавтоинспекция поздравляет участников дорожного движения с наступающим праздником, желает удачи в пути и хорошего настроения!» – говорится в сообщении.

Также водителям напомнили, что нельзя управлять транспортными средствами в состоянии опьянения, лучше вызвать такси. В предстоящие выходные дни ГИБДД будет проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей.