РИАМО – 22 фев. Самой распространенной машиной иностранного производства в России на 1 января 2019 года является Kia Rio, сообщает Федеральное агентство новостей.

В России на сегодняшний деньзарегистрировано 27 миллионов легковых автомобилей иностранного производства. Эксперты решили выяснить, какие машины заграничного производства пользуются у россиян наибольшей популярностью. Казавшийся вечным лидером подобных рейтингов Ford Focus опустился на третью строчку, пропустив вперед двух «корейцев»: Kia Rio и Hyundai Solaris.

«Именно Rio – самая продаваемая в России иномарка, всего в стране насчитывается 752 тысячи экземпляров этой модели. Solaris, впрочем, не сильно уступает в популярности бюджетному флагману Kia – в России зарегистрировано 739 тысяч автомобилей Hyundai Solaris», – говорится в сообщении.

Kia Rio два года подряд была лидером продаж среди иностранных автомобилей в России. При этом реализация седана за это время оказалась более чем в шесть раз выше, чем у Ford Focus. Результат прежнего лидера – 737 тысяч машин в России.

Далее в рейтинге самых популярных иномарок в РФ идут Toyota Corolla, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Daewoo Nexia и Skoda Octavia.