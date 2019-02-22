РИАМО – 22 фев. Главгосстройнадзор Подмосковья на текущей неделе оштрафовал застройщиков за выявленные нарушения на 3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 18-19 февраля по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 3 миллионов рублей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он дополнил, что за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 21 постановление на 1 миллион 658 тысяч рублей, три постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 300 тысяч рублей, три постановления на 505 тысяч рублей за строительство без разрешения.

«Кроме того, четыре постановления на 42 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, а также пять постановлений на 290 тысяч рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, два постановления на 200 тысяч рублей за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений и одно постановление на 5 тысяч рублей за нарушение проектной декларации и информационной открытости», – перечисляется в материале.

В отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, трем компаниям назначено наказание в виде предупреждения.