РИАМО – 22 фев. Подмосковная Жостовская фабрика открыла в Москве художественную студию декоративной росписи «Жостово», студия находится в 200 метрах от станции метро «Сухаревская», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Жостовские расписные лакированные подносы, историю возникновения которых датируют 1825 годом, известны во всем мире. Ежегодно фабрику посещает несколько тысяч туристов и почитателей жостовской росписи. Однако, далеко не все, кто хотел бы обучиться мастерству 200-летнего народного промысла, способен регулярно приезжать на фабрику. Поэтому руководство предприятия решило открыть студию в центре столицы», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Посетители новой студии смогут получить как первые навыки жостовской росписи в режиме мастер-классов, так и в формате курсов пройти углубленное изучение теории, сопровождаемое разнообразными практическими занятиями. Результатом занятий любого формата будет жостовский поднос, расписанный под чутким руководством опытного художника.

Руководство фабрики отметило, что для тех, кто серьезно задумывается о том, чтобы стать частью народного промысла, студия предоставит возможность не только изучить основы изобразительного искусства на курсах живописи и рисунка, но и пригласит пройти стажировку непосредственно на самой фабрике.

Московская область является одним из самых представительных субъектов России как по количеству организаций традиционных народных художественных промыслов, так и по разнообразию их видов производств. Среди старейших промыслов России, помимо расписных подносов Жостова, − фарфор Гжели, Вербилки и Дулева, лаковая миниатюра Федоскина, богородская резьба, матрешка Сергиева Посада, елочные украшения из Клина, платки и шали Павловского Посада.