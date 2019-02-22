РИАМО – 22 фев. Пожилых жителей Подмосковья продолжат обучать финансовой грамотности, занятия проходят на базе общественных палат 16 муниципальных районов и городских округов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Лекции по финансовой грамотности проводят представители Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в рамках реализации программы, разработанной для людей пожилого возраста и пенсионеров «Прививаем культуру финансовой грамотности».

«В прошлом году (в 2018 году – ред.) на площадках общественных палат Долгопрудного, Королева и Ликино-Дулева Банк России при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области провел ряд лекций по тематике финансовой грамотности для людей пожилого возраста. В текущем году (в 2019 году – ред.) мы запланировали проведение 5 четырехдневных семинаров и 11 однодневных занятий. Первое в текущем году однодневное обучающее мероприятие состоится в Мытищах 25 февраля», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Программа «Прививаем культуру финансовой грамотности» состоит из занятий, в ходе которых пожилым людям расскажут все самое важное о финансах по следующим темам: права пенсионера, льготы и субсидии; как увеличить пенсию; защита жизни и здоровья пенсионеров; финансовое мошенничество; как сохранить и приумножить свой пенсионный капитал.

Также с пожилыми людьми обсудят вопросы наследства и передачи капитала, страхования здоровья от несчастных случаев и пожизненного страхования, планирования семейного бюджета (как прожить на пенсию), разумной экономии (выгодные покупки, скидки и проценты). В дополнение проведут бесплатные консультации на любые темы, связанные с финансовой грамотностью.

По итогам четырех дневных семинаров, которые будут проводиться на компьютерах, всем участникам будут выданы сертификаты.