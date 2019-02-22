В Московской области проживают более 24 тысяч детей- инвалидов. Для их поддержки, полноценного развития в обществе и последующего трудоустройства под патронажем Министерства социального развития Подмосковья создана Единая служба социального развития детей-инвалидов Московской области «Дар». Только в 2018 году на нужды семей с детьми-инвалидами было привлечено более 600 тысяч рублей. Председатель Попечительского совета благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «ДАР» при Балашихинском реабилитационном центре «Росинка», известный журналист Михаил Зеленский в интервью рассказал о роли благотворительности и работе фонда в Подмосковье.

– Михаил, уже не первый год вы помогаете детям-инвалидам в фонде «Дар» при Балашихинском реабилитационном центре «Росинка». Расскажите, почему решили заниматься благотворительностью?

– Это известные истины. Человеку свойственно стремление к счастью. А, философия счастья – это дарить добро.

- В последнее время благотворительность стала частью имиджа многих звезд и медийных персон. Как вы думаете, важно ли это самим детям с ограниченными возможностями?

– Это, действительно, не плохо, ведь мальчишкам и девчонкам необходимо видеть реальных, а не мультяшных героев, которые совершают добрые поступки. У них должен быть образец для подражания.

– Признайтесь, почему Вы нигде не рассказываете, как многие, о своей благотворительной деятельности?

– Есть такая притча о голодной лягушке, которая рассуждала: съесть ли ей этого комара, или подождать? Ну, и конечно, пока думала, комар улетел, осталась она ни с чем. Поэтому, я предпочитаю не рассуждать, а делать...

– Расскажите, пожалуйста, о своей работе! Что уже удалось сделать для детей с ограниченными возможностями?

– Я провожу различные акции и мероприятия в поддержку детей с особенностями развития, лично участвую в жизни Балашихинского реабилитационного центра «Росинка». Считаю это нормой. Если у кого-то из детей появится шанс на будущее – я счастлив!

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам был создан благодаря работе портала «ДАР». Здесь трудятся профессионалы своего дела, которые находят выход из сложнейших ситуаций, защищая интересы ребят с инвалидностью.

Проблемы бывают разные: получить необходимые лекарства, пройти лечебный курс в здравнице Казахстана, приобрести реабилитационное оборудование, найти средства на новую коляску, особенные ходунки, получить сеанс дельфинотерапии… За год с небольшим, помощь и поддержку получили более 3500 детей, оказано 29 тысяч услуг. Меня это радует!

– Как вы считаете, милосердию можно научить?

– Конечно. Милосердие – от слова «быть милым сердцем». Это значит, что надо совершать поступки искренне, от всего сердца. И когда это станет потребностью, то в душе поселится добро, и жизнь наполнится смыслом.

– Расскажите, куда могут обращаться за помощью родители особенных детей в Подмосковье?

- Если требуется помощь ребенку-инвалиду, можно обратиться, зарегистрировавшись на портале «ДАР» (darmosreg.ru), или написать по адресу электронной почты: rosinka_dar@mail.ru.

Тем, кто неравнодушен к судьбам таких детей и хочет оказать поддержку их семьям, достаточно с мобильного телефона отправить SMS со словом ЯСТОБОЙ и суммой пожертвования (цифрами) на короткий номер 3434. Возможность актуальна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2.