РИАМО – 22 фев. Сотрудники полиции подмосковного Клина задержали 33-летнего местного жителя за совершение квартирной кражи, мужчина похитил мобильный телефон, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Клин поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о краже мобильного телефона из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Набережная Бычкова. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый 33-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.