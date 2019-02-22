РИАМО - 22 фев. Неизвестный украл автомобиль Cadillac Escalade от дома на Ленинском проспекте в столице, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 21 февраля в 21:31 в службу «02» поступило сообщение об угоне машины от дома, расположенного по адресу: Ленинский проспект, дом 99.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 20:05 по 21:25 неизвестный от дома по указанному адресу совершил кражу принадлежащей заявителю машины Cadillac Escalade. Материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».