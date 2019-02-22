РИАМО - 22 фев. В связи с непогодой в аэропорту «Шереметьево» компания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание рейсов в пятницу, отменено и задержано порядка 100 рейсов, сообщается на сайте компании.

Речь идет об отмене 12 рейсов, задержке вылета 24 и прилета 56 рейсов, как из российских, так и зарубежных городов.

«Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», – говорится в сообщении.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота»: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за штормового ветра и метели в пятницу. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. Водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах.