РИАМО – 22 фев. Полицейские подмосковного Павловского Посада задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотических средств, в ходе обыска у него изъяли 14 граммов героина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Павлово-Посадский» в результате оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов, расположенного в деревне Курово, задержан ранее судимый 48-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств», – говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра злоумышленника сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 14 граммов.

«Следственным отделом МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – дополняется в материале.

Подозреваемого задержали под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.