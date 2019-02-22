РИАМО – 22 фев. Спортсменка из Подмосковья Виктория Демченко выиграла этап Кубка наций по санному спорту, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Двадцать второго февраля в Сочи прошел этап Кубка наций по санному спорту. Виктория Демченко, представляющая Московскую область, одержала победу. Опередив свою ближайшую преследовательницу на 0,1 секунды, она заняла первое место. На второй строчке оказалась Екатерина Катникова также из сборной России», – говорится в сообщении.

Также Демченко стала победителем общего зачета Кубка наций.

«Виктория Демченко достойно продолжает дело своего отца, прославленного российского саночника Альберта Демченко. Она тренируется под его руководством и, несмотря на свой еще достаточно юный возраст, занимает высокие места на различных соревнованиях. Сегодня (22 февраля – ред.), подтвердив свой высокий класс, она одержала победу на этапе Кубка наций в Сочи», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что все переживали за ее состояние после недавней травмы на немецком Кенигсзее, но этой победой Виктория не только продемонстрировала высокий уровень своего мастерства, но и крепость характера, присущую настоящим чемпионам.