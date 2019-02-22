РИАМО - 22 фев. Информация о том, что на людей упали декорации в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в Москве не подтвердилась, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы театра.
Ранее СМИ писали, что два человека пострадали при падении декораций в РАМТ.
«Информация о том, что рухнули декорации, не соответствует действительности. Во время монтировки человек получил травму на сцене. Он был отправлен в больницу», – сказал собеседник агентства.
РАМТ – государственный театр, специализирующийся на постановках для детей и молодежи. Основан в 1921 году. Художественным руководителем с 1980 года является Алексей Бородин.
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