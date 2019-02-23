РИАМО – 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества и пожелал добиваться убедительных побед и всегда оставаться надежной опорой для близких и любимых людей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник вошел в нашу жизнь как символ преемственности героических традиций, дань памяти и уважения к людям, посвятившим себя воинской профессии. Сегодня он объединяет всех, кто достойно служит своей стране, укрепляет ее безопасность, строит мирное будущее», — сказал Воробьев.

Он отметил, что многие из жителей региона несут боевую вахту в легендарных воинских частях, трудятся в прославленных коллективах предприятий оборонно-промышленного комплекса, вносят значимый вклад в развитие экономики региона.

«Желаю вам во всем добиваться убедительных побед и всегда оставаться надежной опорой для близких и любимых людей. Крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов!» — заключил губернатор.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.