РИАМО - 22 фев. В Одинцовском городском округе для борьбы со снежными навесами, сосульками и наледью сформированы 65 специальных бригад, оснащенных необходимым альпинистским снаряжением, задействовано 27 автовышек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава городского округа Андрей Иванов особо подчеркнул, что выполнение данной работы держит на особом контроле губернатор Московской области Андрей Воробьев – поручение активизировать борьбу с наледью и сосульками глава региона дал на еженедельном заседании областного правительства.

«Главы поселений должны держать на личном контроле ситуацию с наледью и сосульками на крышах. Управляющие компании, которые не справляются, относятся к своей работе по данному направлению халатно, надо вызывать на ковер, а всю информацию об их недоработках сообщать нам. Вместе со старшими по домам, управдомами и общественниками будем искать вариант воздействия на УК, в том числе с участием Госжилинспекции – или лишать лицензии, или применять штрафы», – отметил Иванов.

По его словам, сосульки и наледь – это важная тема, так как они представляют серьезную угрозу для здоровья. Он добавил, что работы проводятся с обязательным огораживанием территории. В каждом из 16 городских и сельских поселений работа сейчас идет непрерывно из-за перепадов температуры. С конца января и по сегодняшний день бригады очистили от сосулек и навесов 756 кровель.