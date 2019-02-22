РИАМО – 22 фев. Факт получения ожогов пассажиров в подмосковном автобусе не соответствует действительности, санитарно-гигиеническая обработка производится в транспортных средствах ежедневно после возвращения с рейса, говорится в сообщении пресс-службы компании «Мострансавто».

Ранее ряд СМИ распространил сведения о том, что 16 февраля утром пассажиры автобуса № 36, следовавшего по маршруту Одинцово – Горки-2, получили ожоги после соприкосновения с сидением в автобусе.

«В ходе проведенной «Мострансавто» проверки и при изучении записей с камер видеонаблюдения установлено, что 15 февраля (накануне описанного в СМИ инцидента) мойщиком был нарушен порядок работы с моечной техникой. Во время мойки большое количество воды попало на пассажирское сидение. В связи с низкой атмосферной температурой в ночное время вода не высохла», – отмечается в сообщении.

Утром 16 февраля пассажиры при посадке в автобус обратили внимание на влажное пассажирское кресло, о чем они уведомили водителя транспортного средства. Поскольку чрезвычайных происшествий в салоне автобуса не было, водитель продолжил движение по маршруту.

«Получение ожогов пассажирами, порча верхней одежды, а также причинение вреда здоровью непосредственно в салоне автобуса является интерпретацией журналистов, которые при публикации не обратились за подтверждением данного инцидента в «Мострансавто»», – добавляется в материале.

Кроме того, по данному инциденту до настоящего времени никто из пассажиров ни по одному каналу связи в «Мострансавто» не обращался.

«На данный момент сотрудник Одинцовского ПАТП, осуществлявший мойку транспортного средства, дает объяснения руководству пассажирского автотранспортного предприятия. Руководством «Мострансавто» будут приняты меры дисциплинарного взыскания за допущенные нарушения в отношении работника предприятия», – поясняется в сообщении.

Видеоматериалы, подтверждающие вышеизложенное, находятся в распоряжении ГУП МО «Мострансавто».

«Санитарно-гигиеническая обработка производится в транспортных средствах ежедневно после возвращения автобуса в ПАТП. Перед выходом на маршруты все транспортные средства проходят обязательный контроль. Специалисты проверяют системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров», – подчеркивается в сообщении.