РИАМО - 22 фев. В 2019 году за время проведения спецоперации «Кровля» в Дмитровском городском округе устранили свыше 40 нарушений по содержанию кровли не жилых зданий, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В связи с нестабильными погодными условиями в городском округе состоялась выездная проверка социально-значимых и наиболее часто посещаемых объектов на наличие скопления снега и ледяных образований на кровлях нежилых зданий.

«В объезде приняли участие инспекторы Госадмтехнадзора и сотрудники МЧС России. Во время объезда было проверено шесть учебных заведений и четыре дошкольных в городе Дмитров, и только к двум из них у инспекторов не возникло никаких вопросов», – отмечается в сообщении.

В связи с нестабильными погодными условиями в ближайшее время контроль за содержанием кровель будет не только продолжен, но и усилен, приоритет будет отдаваться социально значимым объектам: больницам, детским садам, школам, домам культуры и иным объектам, связанным с массовым пребыванием детей и пожилых жителей региона.