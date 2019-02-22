РИАМО - 22 фев. С начала февраля заявку на получение детского питания на молочной кухне оформили свыше 100 тысяч жителей Подмосковья, большинство сделало это через интернет, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала февраля 2019 года в Московской области на получение детского питания было подано свыше 100 тысяч заявок. Порядка 60% заявителей сделали это через интернет», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что с 1 февраля оформить заявку на получение детского питания в Московской области можно онлайн, на портале государственных и муниципальных услуг – https://uslugi.mosreg.ru.

«Внедрение современных технологий в сфере медицинских услуг – это требование современности, которому мы стремимся соответствовать. Сегодня беременные женщины, кормящие матери и родители детей в возрасте до трех лет могут, не выходя из дома, оформить заявку на молочную кухню», – подчеркнул Матвеев.

Он уточнил, что заявитель имеет возможность выбрать как набор продуктов, так и удобный для него пункт выдачи этого набора, заполнив электронную форму на портале государственных услуг.

Министр добавил, что необходимость и потребность в получении такого набора подтверждает врач – участковый педиатр или акушер-гинеколог, с использованием Единой медицинской информационно-аналитической системы Московской области.