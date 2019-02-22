РИАМО - 22 фев. Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта детской школы искусств в районе Ясенево на юго-западе столицы, в ходе ремонта здание сделают удобнее для учащихся, преподавателей и маломобильных групп населения, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Детская школа искусств №11 отпраздновала в прошлом году свой 50-летний юбилей. Сегодня образовательная организация осуществляет подготовку по следующим направлениям: хореография, музыкальный фольклор, струнные, духовые и народные инструменты и многим другим. В ходе капитального ремонта здание школы обновят, чтобы сделать его удобнее для учащихся и преподавателей», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектными решениями в рамках проведения капитального ремонта предусмотрены отделочные и ремонтные работы, в том числе: ремонт кровли, фасадов, остекления витражей. Внутри здания будет произведен монтаж новых перегородок, частичная перепланировка санузлов, замена дверей всех лестничных клеток, кладовых и технических помещений, замена ограждений лестниц.

Также предусматривается устройство новой конструкции эстрады и подвесного потолка концертного зала. Капитальным ремонтом запланировано устройство дополнительной звукоизоляции для части музыкальных, хореографических классов, залов для занятий хора и оркестра.

Предусмотрена полная замена отделки всех помещений в соответствии с техническим заданием и исходя из функционального назначения помещений, восстановительный ремонт в зонах проведения работ по капремонту и зонах замены коммуникаций по всему объему здания.

После ремонта в школе будут созданы все условия для комфортного пребывания маломобильных групп населения (МГН). В необходимых местах устроят понижение бортов с пандусами и рельефным покрытием. Для транспорта МГН предусмотрена возможность временного въезда на территорию школы, площадка для высадки пассажира непосредственно примыкает к пути движения инвалидов-колясочников к главному входу.

Вход в здание будет начинаться с планировочной отметки земли. На втором этаже предусматривается пожаробезопасная зона, которая будет обеспечена подпором воздуха при возгорании, системой оповещения, в том числе звуковой и световой, видеонаблюдением и двусторонней связью с помещением охраны, аварийным освещением.