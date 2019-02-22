РИАМО - 22 фев. На столичных дорогах днем в пятницу образовались многокилометровые пробки, общая загруженность движения оценивается в восемь баллов, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки».

«Загруженность автодорог Москвы необычно высока. Сейчас в городе восемь баллов, что на три балла выше обычного», – говорится в сообщении.

В настоящий момент наблюдаются затруднения на МКАД на северо-западе, востоке, юге и юго-востоке по внешней стороне. Сильно загружены Садовое кольцо (на севере и юге, внутренняя сторона) и Третье транспортное кольцо (на востоке в обе стороны). На некоторых участках данных трасс скорость движения транспортного потока снизилась до 3 километров в час.

В центре столицы затруднения отмечаются на Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Серебрянической, Кадашевской, Софийской, Раушской набережных, Бульварном Кольце, Новой и Старой площадях, Большой Якиманке, Житной, Валовой, Неглинной, Крымском Валу, Большой Лубянке, Пречистенке и других улицах.

По прогнозу сервиса, к 17:00 и 18:00 дорожная ситуация будет оцениваться также в восемь баллов. К 19:00 прогнозируется снижение до семи баллов из десяти.