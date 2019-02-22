РИАМО – 22 фев. В ОМВД России по городскому округу Луховицы состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность России, 25 иностранных граждан поклялись соблюдать российское законодательство, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В мероприятии приняли участие замначальника ОМВД майор внутренней службы Василий Лунин, начальник отдела по вопросам миграции майор внутренней службы Андрей Пуцков, сотрудники отдела по вопросам миграции, а также представитель общественного совета при ОМВД Александр Дрожжин.

«Перед началом церемонии сотрудники полиции рассказали присутствующим о том, что с 1 сентября 2017 года вступил в силу закон, согласно которому принятие присяги для любого иностранного гражданина, получающего российское гражданство, является обязательной процедурой», – говорится в сообщении.

В торжественной обстановке 25 уроженцев стран СНГ и ближнего зарубежья поклялись соблюдать российское законодательство, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции. Все участники церемонии смогут получить паспорта гражданина РФ.

После принятия присяги правоохранители поздравили присутствующих с важным событием в их жизни и пожелали быть достойными гражданами России.