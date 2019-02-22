РИАМО – 22 фев. Юные спортсменки из Подмосковья примут участие в первенстве России по синхронному плаванию, которое пройдет в Чехове с 27 февраля по 2 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Юные синхронистки из команды Московской области тренируются в течение месяца на командном сборе на базе в городском округе Чехов. Юниоры в возрасте 13-15 лет со всей страны съедутся на турнир, который пройдет с 27 февраля по 2 марта текущего года.

«Подмосковные спортсменки готовят на соревнования новую программу, оттачивая ее несколько раз ежедневно. В процессе подготовки проходят занятия на воде и в гимнастическом зале, каждое из которых занимает несколько часов. Спортсменки не жалеют своих сил и хотят выложиться максимально, так как по итогу этого первенства первые 20 синхронисток, выполнивших фигуры качественнее остальных, будут претендовать на попадание в юношескую сборную России», – говорится в сообщении.

Стартуют соревнования 27 февраля парадом открытия и состязанием групп и дуэтов. Финалы и награждения в обеих категориях пройдут 2 марта.

«Дворец спорта «Олимпийский» в подмосковном Чехове принимает большие турниры по различным видам спорта. Скоро в нем пройдет первенство России по синхронному плаванию. Синхронистки – гордость нашего российского спорта. Не секрет, что мало кто на мировом уровне может составить им конкуренцию», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что к такой подготовке и, соответственно, к таким результатам спортсменок непосредственное отношение имеет Московская область, система и инфраструктура. Заслуги, талант и опыт прославленной Ольги Брусникиной, тренирующей в Чехове, вдохновляют юниорок и мотивируют их на стремление к победам.

«Желаю девушкам достойно себя проявить и показать наилучшие результаты на предстоящем первенстве», – заключил Терюшков.