РИАМО – 22 фев. Председатель комитета Московской областной думы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый считает основной задачей совершенствование работы по переработке отходов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. В частности, глава государства призвал общественников уделить особое внимание контролю за переходом на новую систему обращения с отходами в российских регионах. Президент подчеркнул, что объемы переработки отходов нужно увеличить до 60%.

«Президент Российской Федерации традиционно охватил в своем ежегодном послании самый актуальный перечень задач, стоящих на повестке дня у нашего государства. Отметил бы, что основной мыслью послания является необходимость консолидации нашего общества, в том числе путем разрешения внутренних противоречий и решения наиболее острых вопросов в максимально короткие сроки. Как председатель комитета отмечу внимание, которое уделил президент, новой системе обращения с отходами», – сказал Коханый.

Депутат добавил, что основная задача в данном вопросе состоит в том, чтобы люди увидели не только рост платы, но и реальные улучшения в организации сбора и вывоза бытовых отходов.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.