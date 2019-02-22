РИАМО – 22 фев. Председатель комитета Московской областной думы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов полагает, что развитие нравственного и социального измерения паллиативной помощи очень важно, весомый вклад в него вносят волонтеры, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Президент РФ 20 февраля выступил с посланием к Федеральному Собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. Так, глава государства поставил задачу ускорить в России развитие паллиативной помощи, сейчас завершается работа над законопроектом о паллиативной помощи. Путин уточнил, что в настоящее время в паллиативной помощи в стране нуждаются от 800 тысяч до миллиона человек.

«Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию затронул тему паллиативной помощи. Развитие нравственного и социального измерения паллиативной помощи очень важно, и весомый вклад в него вносят волонтеры. Прошедший Год добровольца показал, что в стране с каждым годом все больше и больше людей, желающих на безвозмездной основе принимать участие в общественно полезных мероприятиях и оказывать помощь нуждающимся», – сказал Жолобов.

Парламентарий уточнил что в этом году комитетом по делам молодежи и спорта планируются поправки в закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской области».

«Коррективы направлены на создание благоприятных условий для расширения взаимодействия органов государственной власти Московской области с волонтерами и региональными добровольческими волонтерскими организациями», – дополнил Жолобов.