РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 фев. В подмосковном Красногорске в пятницу состоялась первая встреча представителя Рузского регоператора с владельцами нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД) микрорайона Павшинская пойма, цель мероприятия – активизировать процесс подписания договоров на вывоз мусора, сообщил советник главы городского округа Владимир Леонов.

«Двадцать второго февраля мы организовали первую встречу представителя регионального оператора с владельцами нежилых помещений в микрорайоне Павшинская пойма. Это сделано для того, чтобы приблизить услуги регионального оператора к тем, кто должен заключить с ним договор», – сказал Леонов.

Он пояснил, что в микрорайоне Павшинская пойма работают восемь управляющих компаний и девять ТСЖ и ТСН, все они своевременно заключили договоры с Рузским региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов.

«Во многих многоквартирных домах есть владельцы нежилых помещений, которые также по закону обязаны заключать договоры с регоператором. К сожалению, высокого уровня сознательности среди этой категории хозяйствующих субъектов не наблюдается. Среди причин незаключения договоров в установленные сроки многие называют сложности во встрече с регоператором», – отметил Леонов.

Представитель регионального оператора встретился с хозяйствующими субъектами в помещении управляющих компаний «Альтернатива-профи» и «ПрофЖилАльянс».

«В четырех домах, которыми управляют эти компании, расположены около 20 нежилых помещений. На сегодняшний день договоры на вывоз мусора с регоператором заключили владельцы трех из них», – сказал Леонов.

По словам Леонова, платить за вывоз мусора таких хозяйствующих субъектов приходится управляющим компаниям и, соответственно, жителям многоквартирных домов – в случаях, когда оплата вывоза мусора осуществляется по факту, или самому регоператору, если эту услугу оплачивают по нормативу накопления.

«Такие встречи будем проводить в других управляющих компаниях микрорайона Павшинская пойма. Наша цель – чтобы все владельцы нежилых помещений в МКД заключили договоры с региональным оператором», – заключил Леонов.