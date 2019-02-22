РИАМО - 22 фев. В конце февраля и начале марта Луна пройдет мимо таких ярких звезд, как Спика и Антарес, и мимо планет – Юпитера, Сатурна и Венеры, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Луна вступает в период утренней видимости и будет заметна над горизонтом, начиная с 4 утра и до рассвета, в 7:30 по московскому времени. Лунный серп будет перемещаться по созвездиям Весы, Скорпион, Змееносец, Стрелец и Козерог», – говорится в сообщении.

Луна пройдет в 7 градусах севернее Спики (созвездие Девы) 23 февраля. 26 февраля спутник Земли пройдет в 8 градусах севернее Антареса (созвездие Скорпиона). 27 февраля – в 1,7 градуса севернее Юпитера. 1 марта – в 0,3 градуса южнее Сатурна, 2 марта – в 1,9 градуса южнее Венеры.

Сближением астрономы называют видимое прохождение одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6-7 градусов (около 10-12 видимых размеров лунного диска).