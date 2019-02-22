РИАМО - 22 фев. Суд арестовал женщину по обвинению в покушении на убийство своего сына в столичном парке «Лосиный остров», мальчик провел зимнюю ночь один в заповеднике, сообщается в WhatsApp-канале Следственного комитета РФ.

«Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца мать шестилетнего ребенка, пробывшего всю ночь на территории столичного заповедника «Лосиный остров», – говорится в сообщении.

Вечером 17 февраля женщина со своим малолетним ребенком заехала на машине в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, в лесу ребенок убежал и не вернулся. Почти сутки спустя мальчик смог выйти на дорогу, его нашли на 102-м километре МКАД в 09:21 18 февраля, откуда мужчина донес его до заправки. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением.

Мать-одиночка была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе обыска из ее автомобиля изъяты три рулона липкой ленты, многофункциональный нож и иные объекты, по которым назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза.

Как уточнила сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, на мальчике находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. В мешке обнаружена детская варежка. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся.

СК считает, что мать найденного в «Лосином острове» мальчика оставила его умирать>>