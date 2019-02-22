РИАМО – 22 фев. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин рассказал, что личность владельцев мастифов, которые напали на девочек в Зарайске, установлена, причины произошедшего уточняются, сообщает в пятницу ТАСС.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что возле Ледового дворца в городе Зарайске на трех девочек напали собаки предположительно породы тибетский мастиф. Сотрудники Ледового дворца, увидев происходящее, подбежали и отогнали собак. После этого дети обратились в больницу с ушибами тела

«Владелец собак установлен. Информация передана в соответствующие органы. Причины, почему животные оказались в свободном выгуле, без владельца, уточняются», — сказал Разин.

Ранее подмосковные следователи начали проверку по информации СМИ о нападении собак.