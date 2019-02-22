РИАМО - 22 фев. В ближайшее время в технопарке «Текон» в столице будут проведены работы по ремонту производственных помещений и расширению производства контроллеров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин посетил технопарк «Текон» в районе Хорошево-Мневники. В ходе посещения технопарка состоялась встреча мэра с руководителями столичных технопарков, на которой обсуждался ход реализации программы по созданию условий для развития технопарков. Руководители технопарков рассказали о развитии своих площадок, а также об успехах работающих в них компаний.

«Ближайшие планы по развитию технопарка «Текон» предполагают ремонт производственных помещений площадью более 2 тысяч квадратных метров и расширение производства контроллеров, в том числе. покупку линии поверхностного монтажа по автоматической пайке компонентов и устройства селективной пайки для монтажа компонентов в отверстия в среде азота», – говорится в сообщении.

Ориентировочный объем инвестиций – 328 миллионов рублей. Срок реализации проекта – июнь 2019 года.

Специализация технопарка – промышленная автоматизация, микроэлектроника и информационные технологии. Площадь земельных участков, занимаемых технопарком, – 0,71 гектара. Площадь помещений – 12,95 тысячи квадратных метров. Имеются объекты инфраструктуры коллективного пользования, в том числе центр сертификации, коворкинг, чистые помещения, серверная.

«В декабре 2018 года мы присвоили статус технопарка компании «Текон» – крупному производителю средств промышленной автоматизации и микроэлектроники. Таким образом, в Москве работают уже 34 технопарка, в которых разместили свое производство почти 2 тысячи высокотехнологичных компаний», – отметил Собянин.

Общая численность сотрудников компаний, работающих в технопарке, составляет 500 человек. Резиденты «Текона» выпускают контроллеры, цифровые микросхемы, микроэлектронные компоненты и прочее оборудование для предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей. Основными заказчиками являются ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго».

В технопарке работают четыре предприятия-резидента: ЗАО «ТеконГруп» – производство программируемых контроллеров, шкафов комплектной автоматизации, блоков газооборудования; АО «Текон-Инжиниринг» – производство систем непрерывного измерения и контроля (давления, температуры), программного обеспечения; ООО «Текон Микропроцессорные технологии» – производство мирокчипов, сверхбольших интегральных схем, аналоговых и цифровых IP-блогов; ООО «Текон Мембранные технологии» – производство фильтрационных мембранных модулей для очистки воды.

На базе технопарка сформирован своеобразный отраслевой кластер, где осуществляются все стадии производства – от разработки технологий, инжиниринга, разработки программного обеспечения, производства программно-технических комплексов до поставки уже готового решения компании-заказчику.