РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 фев. В подмосковном Королеве введен в эксплуатацию корпус №3 ЖК «Театральный парк», говорится в сообщении пресс-службы ГУ «Гранель».

«Сроки передачи квартир полностью соответствуют датам, указанным в договорах долевого участия. В ближайшее время 120 семей получат ключи от своих квартир», – отмечается в сообщении.

Корпус №3 представляет собой четырехсекционный 4-этажный жилой дом с мансардным этажом, рассчитанный на 120 квартир общей площадью 8,718 тысячи квадратных метров. Также на первом этаже корпуса располагаются коммерческие помещения площадью 762,2 квадратных метров и магазин 964,7 квадратных метров.

В доме представлено 108 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир площадью от 22,6 до 58 квадратных метров.