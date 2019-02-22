РИАМО – 22 фев. Сотрудники полиции подмосковных Мытищ провели рейд, в ходе которого посетили условно осужденных несовершеннолетних жителей города, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – предупреждение повторных преступлений со стороны лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также повышение эффективности работы по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское» в рамках оперативно-профилактической операции «Условник» посетили подростков, условно осужденных за совершение правонарушений, а также провели беседу с учениками Многопрофильной лингвистической гимназии №33 городского округа Мытищи», – говорится в сообщении.

Полицейские проверили, проживают ли подучетники по месту прописки, как ведут себя в семье, а также изучили их жилищно-бытовые условия. С законными представителями и детьми проведены профилактические беседы о недопустимости рецидивных правонарушений и преступлений, о соблюдении обязанностей, установленных приговором суда. В ходе рейда повторных правонарушений со стороны подконтрольных несовершеннолетних выявлено не было.

Проводя беседу с учащимися, стражи порядка напомнили об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, о вреде табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. Ребята проявили интерес к беседе, задавали вопросы полицейским, на которые получили исчерпывающие ответы.

По окончании встречи стражей порядка поблагодарили за полезную информацию, сделали совместные фотографии.