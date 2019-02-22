РИАМО - 22 фев. В селе Сенницы городского округа Озеры в текущем году построят и введут в эксплуатацию молочную ферму более чем на 1,1 тысячи голов крупного рогатого скота, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В рамках рабочей поездки в городской округ Озеры министр посетил агрохолдинг «ОСП Агро», который планирует реализовать проект. Он встретился с президентом хозяйства Игорем Исаевым и обсудил конкретные вопросы строительства фермы.

«Строительные работы новой современной молочно-товарной фермы на 1199 фуражных коров начнется в городском округе Озеры, в селе Сенницы в мае этого года. Объект планируется ввести в эксплуатацию уже к концу 2019 года», - сказал Разин.

Он отметил, что на данный момент ведутся проектные работы. Комплекс будет построен с применением новейших технологий в животноводстве. Общий объем инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей.

По его словам, новый животноводческий комплекс будет оснащен самым современным оборудованием для содержания крупного рогатого скота с высокотехнологичными доильными залами, системой навозоудаления и программами комплексного управления поголовьем.

«Выполняя поручение губернатора Подмосковья по увеличению производства молока до 2020 года, в рамках инвестиционных проектов агрохолдинга «ОСП Агро» за последние два года построены и введены в эксплуатацию две крупные фермы. Хозяйство не только строит новые животноводческие комплексы, но и занимается реконструкцией и модернизацией старых по современным стандартам на территории Озер», - добавил Разин.

«ОСП Агро» является крупнейшим хозяйством аграрной отрасли Подмосковья и включает в себя ОАО «Агрофирму Сосновка», ОАО «Предприятие «Емельяновка» и ООО «ТД «ОСП агро».

«Ввод нового животноводческого комплекса обеспечит создание более 40 рабочих мест», - заключил министр.