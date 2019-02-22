РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Сторонник партии «Единая Россия» Елена Канчели вручила многодетной семье Люберец двухъярусную кровать и игрушки, которые передали жители горокруга, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Канчели навестила люберецкую многодетную семью. В этот раз помощь оказали женщине, у которой семь детей. Бывшая выпускница детского дома, мать-одиночка проживает в поселке Красково городского округа Люберцы. Квартира расположена в доме новой постройки, но по причине того, что женщина не работает и у нее нет поддержки близких, в семье отсутствуют средства на приобретение необходимой мебели, предметов быта и вещей. Канчели привезла многодетной семье двухъярусную кровать, вещи и игрушки для детей.

«Еще много чем нужно помочь этой семье. Не только вещами, но и профилактическими беседами о ведении быта, воспитании детей. Сегодня я привезла те вещи, которые пожертвовали люберецкие семьи. В семье, которую я сегодня навестила, мать не пьет, не употребляет наркотики, поэтому достаточно лишь наладить их быт. Хоть и потребуется время, но нужно с этой задачей справляться. К счастью, очень много неравнодушных людей, которые готовы поделиться вещами, мебелью, причем, откликаются не только люберчане. Так, двухъярусную кровать предоставили жители района Новокосино Москвы», – сказала Канчели.

Канчели входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних, взаимодействует с органами опеки. Повторный выезд к семье, которой была оказана поддержка, сторонник партии планирует уже в марте.