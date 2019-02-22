РИАМО - 22 фев. Серьезные пробки образовались на столичных улицах, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения отмечаются на северо-западе МКАД на обеих сторонах, на северо-востоке на внешней стороне, на юго-востоке на внутренней стороне.

Стоят участки Третьего транспортного кольца, практически полностью стоит Садовое кольцо. Пробки также образовались на центральных улицах – Москворецкой набережной, Кремлевской, Софийской, Болотной, Котельнической набережных, Серебрянической набережной, Знаменке, улицах Серафимовича и Большая Полянка, Бульварном кольце и других.

Затруднения отмечаются на проспекте Мира, на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Кутузовском проспекте, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Профсоюзной улице.

По данным сервиса, в 18 часов дорожная ситуация осложнится до восьми баллов. К 21 часу пробки уменьшатся до 4 баллов.

Ранее москвичей попросили воздержаться от поездок на личных автомобилях в течение ближайших двух дней, чтобы коммунальщики быстрее справились с последствиями снегопада в городе.