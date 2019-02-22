РИАМО - 22 фев. В столице в День защитника Отечества пройдут праздничные мероприятия, автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать правила парковки и дорожного движения, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций, сообщается на сайте московского паркинга.

«Также сообщаем, что во время проведения мероприятий на улицах Страстной бульвар и Петровка (до пересечения с Театральным проездом) доступ к платным парковкам может быть ограничен. Всего на участке находятся 179 парковочных мест, из которых 14 – для инвалидов. С более подробной информацией об ограничениях можно ознакомиться на едином транспортном портале», — говорится в сообщении.

В День защитника Отечества парковка на всех улицах города, в том числе и на территориях с повышенным тарифом 380 рублей в час, будет бесплатной. Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.

В Москве 23 февраля состоятся шествие и митинг, посвященные 101-й годовщине образования Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота.