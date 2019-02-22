РИАМО - 22 фев. Заявки на право торговли с тележки на центральных улицах столицы будут принимать до 22 марта, в этом году на электронные аукционы выставлены 28 мобильных торговых объектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город выставил на электронные аукционы 28 тележек на центральных улицах столицы. Победители получат право арендовать их сроком на пять лет», - говорится в сообщении.

Мобильные торговые объекты появятся на улицах Сретенке, Никольской, Волхонке, Советской Армии, Новый Арбат, Большая Лубянка, Сущевский Вал, на Чистопрудном бульваре, площади Никитские Ворота, Краснопресненской набережной.

Кроме того, осенью и зимой москвичи и гости города смогут приобрести с тележки горячие напитки и выпечку, весной и летом — мороженое.

«Начальная цена лотов варьируется от 9,7 тысячи рублей до 11,5 тысяч рублей. Ознакомиться с лотовой документацией по каждому объекту можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты», - добавляется в материале.

Заявки принимают до 22 марта, а торги пройдут 27 марта.

«Москва реализует право торговли с тележек начиная с 2016 года. За это время состоялось более 200 электронных аукционов. Возможность торговать на благоустроенных пешеходных улицах привлекает все большее количество предпринимателей. И если в 2017 году за право торговли с тележки боролись по три участника, то в прошлом году на аукцион выходили по четыре-пять участников», - отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.