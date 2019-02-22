РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Водитель КамАЗа-бетономешалки протаранил легковой автомобиль, за рулем которого была девушка, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Цемзавода на выезде с улицы Шамотной на Плещеевскую.

«В поселке Цемзавода водитель КамАЗа-бетономешалки сбил легковой автомобиль. В ДТП никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, за рулем легкового автомобиля была девушка, ее машину выбросило на обочину. КамАЗ развернулся и перегородил дорогу, движение в этом месте затруднено.