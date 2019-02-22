РИАМО – 22 фев. Параллельно с выборами в столичный парламент 8 сентября в новой Москве изберут более 70 муниципальных депутатов, сообщил председатель Избирательной комиссии города Валентин Горбунов.

Голосование на выборах депутатов Московской городской думы пройдет 8 сентября.

«В этот же день, 8 сентября 2019 года, будут проходить также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях в новой Москве. Избирать там планируют более 70 депутатов», — сказал Горбунов в интервью РИА Новости, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что активная фаза избирательной кампании на выборах в Мосгордуму стартует с момента старта агитационного периода в СМИ – период этот начнется за 28 дней до голосования и прекратится за сутки до дня выборов.

«Как показывает практика, количество желающих попробовать свои силы в борьбе за мандат депутата Мосгордумы увеличивается с каждыми новыми выборами. Например, на выборах в 2014 году выдвинулось в среднем по 10 кандидатов на один мандат. Такой тенденции можно только порадоваться: выдвигаются кандидаты как от парламентских, так и от непарламентских партий, много самовыдвиженцев», — добавил Горбунов.

Он уточнил, что Мосгоризбирком ожидает высокой явки на выборах.

«Не стоит забывать, что выборы в Москве совпадают с Днем города. Как всегда, для москвичей и гостей столицы в этот день будет организован общегородской праздник. Естественно, что торгово-праздничные мероприятия будут проводиться и на территориях, прилегающих к избирательным участкам», — отметил председатель Мосгоризбиркома.

Он также предположил, что на этих выборах кандидатов будет не меньше, чем в 2014 году, когда выдвинулось 467 человек.

Горбунов также отметил, что сейчас в распоряжении Мосгоризбиркома 1632 комплекса обработки избирательных бюллетеней, в будущем это число может увеличиться.

Председатель Мосгоризбиркома также рассказал, что на выборах депутатов Мосгордумы не будут использовать экстерриториальные избирательные участки, так как это не предусмотрено законом.

В Мосгордуму VI созыва, полномочия которой действуют с 2014 по 2019 год, вошли 45 депутатов. Выборы депутатов в думу следующего созыва пройдут 8 сентября 2019 года. На организацию и проведение выборов из бюджета столицы выделено свыше 600 миллионов рублей.