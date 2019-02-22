РИАМО – 22 фев. В городском поселении Пушкино сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в краже банковской карты и последующем снятии с нее денежных средств, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Пушкинское» поступило сообщение от 32-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный из помещения банка, расположенного на улице Тургенева городского поселения Пушкино, похитил банковскую карту, с которой впоследствии снял денежные средства. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 38-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.